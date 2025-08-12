Córdoba en alerta máxima por incendios

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió una alerta que eleva al máximo el nivel de peligro de incendios forestales en Córdoba, especialmente en el norte y el oeste provincial. La advertencia comenzó a regir este martes y se mantendrá hasta el jueves, con el miércoles como día crítico.

Según el reporte oficial, la alta disponibilidad de combustible fino, sumada a las condiciones meteorológicas previstas, incrementa la probabilidad de ignición y favorece una rápida propagación del fuego. También se advierte sobre la posibilidad de vientos de distinta intensidad en zonas serranas, lo que agrava el escenario.

El Índice Meteorológico de Peligro de Incendios indica para este martes un nivel muy alto, para el miércoles extremo, y para el jueves nuevamente muy alto. Ante este panorama, las autoridades reiteran la prohibición de encender fuego o realizar actividades que puedan generar focos ígneos, en el marco del estado de alerta ambiental vigente desde el 2 de junio y hasta el 31 de diciembre.