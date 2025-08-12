Allanamientos

Detenido en James Craik con 12 celulares robados de un comercio

Recuperaron teléfonos y otros artículos sustraídos, en un procedimiento que puso fin a la búsqueda del sospechoso por parte de la Justicia.
Sucesos
martes, 12 de agosto de 2025 · 08:58

Un hombre de 30 años fue detenido en James Craik como presunto autor del reciente robo a un local de electrodomésticos. Durante el procedimiento, la Policía recuperó 12 teléfonos celulares y otros elementos sustraídos del comercio.

Según informaron fuentes policiales, el detenido era intensamente buscado por la Justicia debido a su presunta participación en este hecho. La investigación continúa para determinar si estuvo implicado en otros delitos en la zona.

