Detenido en James Craik con 12 celulares robados de un comercio

Un hombre de 30 años fue detenido en James Craik como presunto autor del reciente robo a un local de electrodomésticos. Durante el procedimiento, la Policía recuperó 12 teléfonos celulares y otros elementos sustraídos del comercio.

Según informaron fuentes policiales, el detenido era intensamente buscado por la Justicia debido a su presunta participación en este hecho. La investigación continúa para determinar si estuvo implicado en otros delitos en la zona.