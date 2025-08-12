Grave: se eleva a siete el número de detenidos por incendios

En las últimas horas, la Patrulla Rural concretó operativos en Coronel Moldes, Simbolar, Villa Valeria y Villa Amancay, donde fueron aprehendidos siete hombres mayores de edad acusados de iniciar fuego en zonas prohibidas. Todos quedaron a disposición de la autoridad competente.

En Coronel Moldes, un hombre de 69 años quemaba restos de poda, lo que generó un incendio que afectó unas tres hectáreas de pastizales, alambrados, postes de tendido eléctrico y silobolsas con soja.

En Simbolar, otro hombre fue detenido tras iniciar una quema de poda que derivó en un principio de incendio. En Villa Valeria, tres personas fueron arrestadas por encender fuego en un sector con pastizales y árboles.

Por último, en Villa Amancay, dos pescadores fueron sorprendidos iniciando fuego en un área no permitida, tras ser detectadas columnas de humo desde la zona rural de Cerro Pelado.

La provincia mantiene vigente el estado de alerta ambiental desde el 2 de junio, con prohibición absoluta de encender fuego o realizar actividades que puedan ocasionar incendios, medida que se extenderá hasta el 31 de diciembre.