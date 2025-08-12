Habló el abogado de Franco Sosa, el joven acusado por la tragedia en la Ruta 19

El abogado de Franco Sosa, el acusado por la tragedia en la Ruta 19 donde murió un hombre y sus tres hijos, rompió el silencio y dijo que su defendido no sabía que tenía inhabilitada la licencia de conducir. Roberto Britos concedió una entrevista donde explicó que su cliente no fue informado de la sentencia y que el joven tenía en su poder el carnet de conducir.

Sosa está detenido e imputado por el lamentable choque, en el que perdió la vida Ricardo Argentino Oliva (33) y los menores Thiago, Miqueas y Liz, quienes iba a bordo de un Fiat 147.

«Él afirma de manera rotunda y contundente que no fue notificado y que no conocía de la inhabilitación»; dijo el letrado a El Doce. «Tengo entendido que fue una multa de tránsito de Caminera, abonó la multa pero no sabía que le descontaban puntos. No fue comunicado de manera fehaciente de que constaba una inhabilitación»; añadió.

El joven de 19 años se encuentra privado de su libertad en la cárcel de San Francisco, espera ser indagado y dio a conocer su versión de los hechos. «Hemos aportado videos y testimonios que van a dilucidar realmente cuál fue la mecánica o cuáles fueron los motivos que provocaron esta tragedia. Son cámaras donde determinan el avance de uno de los vehículos, sus condiciones de seguridad y visibilidad»; reconoció Britos.