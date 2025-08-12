Habló la hermana de Sebastián Villarreal, la víctima del «Orejudo»

Tras la detención del joven criminal de Villa Carlos Paz, conocido como «El Orejudo», la hermana de Sebastian Villarreal rompió el silencio y destacó la decisión de la fiscal Jorgelina Gómez. La familia del hombre asesinado en el barrio Yofre Norte, en un hecho protagonizado por el adolescente de 16 años que fue declarado inimputable, lanzó fuertes críticas contra la SENAF y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Cordoba.

Durante el día de hoy, «El Orejudo» fue aprehendido en un allanamiento por un robo ocurrido días atrás y se ordenó su traslado al Complejo Esperanza, donde permanecerá alojado.

Al conocer la noticia, Jimena Villarreal renovó su reclamo a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. «Nos queda la misma inquietud de antes: ¿qué van a hacer distinto esta vez? Las medidas que tomaron claramente no sirvieron porque estamos acá otra vez. Cuando tuvimos una reunión a puertas cerrada, nos hicieron dejar los celulares afuera como delincuentes y nos decían que habían hecho lo que podían y no se les ocurría otra cosa. En un momento, me interpelaron como si yo tuviera que dar esa respuesta»; dijo Jimena a El Diario.

«Por suerte, la fiscal apunta a que se actúe de una forma distinta esta vez y está bueno que quede el registro de que no se pueden seguir tomando las mismas medidas»; agregó la hermana del hombre asesinado por «El Orejudo» y sus cómplices.

«Hay un negocio detrás de la delincuencia juvenil y se van destapando ollas gracias a la presión de los medios. Salir en la última foto con un chaleco de la Policía fue algo muy provocativo y simbólico. No puede ser que tenga tanta impunidad. No tendríamos que estar hablando de esto si se hubieran hecho las cosas bien desde un principio»; argumentó.

Sobre el delito que se le imputa al joven en esta ocasión y que llevó a su nueva detención, Jimena reflexionó: «Gracias a Dios, en este robo nadie murió, pero podría haber muerto alguno. Los que se suponen que nos tienen que cuidar son los que habilitan la puerta giratoria y nadie lo controla. ¿Cómo accedió a armas estando monitoreado por el Ministerio de Seguridad y la SENAF? Y ahora vuelve a estar al cuidado de ellos. Esto no va a terminar nunca porque no hacen nada distinto».