Indignación en Cosquín: vandalizaron cemento fresco de obras públicas

La Municipalidad de Cosquín informó que dos frentes de obra sufrieron actos de vandalismo durante la noche del lunes. El ataque afectó el encauce de vertiente en Palemón Carranza y Vélez Sarsfield, así como el hormigonado y adoquinado en Ternengo y Salta.

Según indicaron, el cemento fresco fue dañado pocas horas después de su colocación, lo que obligó a conformar, cerca de las 23, una cuadrilla de emergencia para reparar el material antes de que fraguara.

El municipio advirtió que este tipo de acciones no solo retrasa los plazos de ejecución, sino que también incrementa los costos de las obras, financiadas con fondos públicos y destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Las autoridades repudiaron el hecho y apelaron a la colaboración de la comunidad para resguardar el patrimonio y evitar nuevos actos que comprometan el avance de los trabajos.