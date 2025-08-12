Llamaban a un fletero y cuando llegaba le robaban: detienen a la banda en Córdoba

En la mañana de hoy, efectivos policiales realizaron múltiples allanamientos en distintos puntos de la ciudad, con la presencia del jefe de Policía Leonardo Gutiérrez, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el subjefe Marcelo Marín.

La investigación apunta a una modalidad delictiva en la que los delincuentes simulaban contratar servicios de flete, abordaban a los conductores y, bajo amenazas, los forzaban a realizar transferencias bancarias.

Durante los procedimientos se secuestraron diversos elementos vinculados a la causa, que serán incorporados como prueba en el avance judicial. Las cuatro personas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia para su imputación.