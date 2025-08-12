Protesta frente al Concejo Deliberante

Masiva protesta de taxistas y remiseros contra Uber y Cabify en Córdoba

La manifestación bloqueó calles céntricas en rechazo al proyecto que habilita plataformas como Uber y Cabify.
Sucesos
martes, 12 de agosto de 2025 · 12:12

Cientos de taxistas y remiseros se concentraron este martes frente al Concejo Deliberante de Córdoba para rechazar el proyecto de ordenanza que busca regular el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify.

Con banderas, pancartas y vehículos apostados en las calles aledañas, los manifestantes bloquearon parcialmente el tránsito en la zona céntrica, provocando desvíos y demoras.

El operativo de seguridad se mantiene activo para ordenar la circulación y prevenir incidentes. La discusión sobre la regulación de las aplicaciones genera fuerte tensión entre el sector del transporte tradicional y quienes defienden la competencia de las plataformas digitales.

