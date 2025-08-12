Ruta 38: una adolescente de 16 años fue embestida al cruzar la ruta

Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 21 de la Ruta 38, en barrio Centro de Parque Siquiman, dejó como saldo una menor de 16 años herida.

Según el testimonio del conductor, un hombre de 43 años que circulaba en una Fiat Fiorino, la joven habría cruzado la calzada sin mirar, lo que impidió que pudiera esquivarla.

En el lugar trabajó personal policial y un servicio de emergencias, que diagnosticó politraumatismo de cadera y trasladó a la víctima al Hospital Funes para su atención médica.