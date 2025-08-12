Allanamientos en San José

Traslasierra: secuestraron armas y detuvieron a dos hombres en allanamientos

En los operativos se incautó una escopeta y un revólver; ambos quedaron a disposición judicial.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 12 de agosto de 2025 · 12:23

Durante la tarde del lunes, personal de la Subcomisaría San José, con colaboración de la Subcomisaría Los Cerrillos, llevó adelante dos allanamientos en domicilios de la localidad, en el marco de una investigación por tenencia ilegal de armas de fuego.

Los procedimientos, dirigidos a las viviendas de dos hombres de 48 y 80 años, permitieron el secuestro de una escopeta y un revólver. Además, se concretó la aprehensión de los investigados, quienes fueron trasladados y alojados en sede policial a disposición de la justicia.

Comentarios