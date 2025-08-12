Traslasierra: secuestraron armas y detuvieron a dos hombres en allanamientos

Durante la tarde del lunes, personal de la Subcomisaría San José, con colaboración de la Subcomisaría Los Cerrillos, llevó adelante dos allanamientos en domicilios de la localidad, en el marco de una investigación por tenencia ilegal de armas de fuego.

Los procedimientos, dirigidos a las viviendas de dos hombres de 48 y 80 años, permitieron el secuestro de una escopeta y un revólver. Además, se concretó la aprehensión de los investigados, quienes fueron trasladados y alojados en sede policial a disposición de la justicia.