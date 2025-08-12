Tres detenidos por robar postes y alambre de un terreno en Bialet Massé

Tres hombres de 34, 38 y 43 años fueron detenidos esta madrugada en la ciudad de Bialet Massé por personal de la Departamental Punilla, luego de haber sido atrapados infraganti cuando intentaban sustraer el alambrado de un terreno y varios postes de madera.

El hecho ocurrió en Avenida Cassaffousth esquina Chapadmalal del barrio Mirador del Lago y tomó intervención el Comando de Acción Preventiva tras un llamado que hizo un vecino.

Al llegar al lugar, los uniformados procedieron al control de los sospechosos. Éstos se encontraban en el interior del terreno con los tirantes de madera, herramientas utilizadas para cometer el ilícito y cincuenta metros de alambre.