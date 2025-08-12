Tres emergencias en un día sacudieron a Icho Cruz

Durante la guardia del domingo, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz intervino en tres emergencias que movilizaron a distintas dotaciones y fuerzas de apoyo.

La primera salida se produjo en la zona de Copina, donde un hombre perdió el control de su motocicleta y salió de la carpeta asfáltica. Fue asistido en el lugar y trasladado al hospital de Carlos Paz.

Mientras se trabajaba en ese siniestro, se recibió un aviso por un incendio estructural originado por la pérdida de una garrafa. Al llegar, los bomberos enfriaron la zona y realizaron tareas de escombramiento. En esta intervención colaboró la Guardia Local de Icho Cruz.

Más tarde, una unidad liviana acudió a otro accidente de moto entre la rotonda de Bosque Alegre y el río La Suela. En este caso, el motociclista también perdió el control y terminó fuera de la calzada. La asistencia contó con la colaboración de bomberos de San Clemente, el servicio de emergencias Punilla Sur y la Policía de San Antonio.