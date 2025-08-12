Urgente: buscan a una joven de Punilla desaparecida en Córdoba Capital

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín lleva adelante la búsqueda de Melina Melián Varveri, una joven oriunda de Casa Grande que desapareció tras ser vista por última vez en Córdoba Capital. Según la investigación, el último registro de su presencia fue el 5 o 6 de agosto, en horas de la siesta, en barrio Argüello. Desde entonces, no hay pistas sobre su paradero.

Melina mide 1,60 metros, es de contextura mediana, tiene cabello oscuro hasta los hombros, tez trigueña y ojos marrones. La búsqueda se extiende tanto en la capital como en localidades del Valle de Punilla, con la colaboración de distintas dependencias policiales.

Quienes tengan información pueden comunicarse con la Unidad Judicial Móvil de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293 (internos 56801, 56802 o 56803), con la Comisaría de Cosquín al 3541-458160, o con cualquier dependencia policial o judicial más cercana.