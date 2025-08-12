Valle Hermoso bajo humo por el incendio de un basural clandestino

Un incendio registrado este martes en un basural clandestino de Valle Hermoso generó preocupación entre los vecinos y puso en alerta a los equipos de emergencia. Las primeras imágenes desde el lugar muestran una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la localidad.

Bomberos y personal de emergencias trabajan para contener el fuego y evitar que se propague hacia zonas pobladas. Si bien aún se investigan las causas del siniestro, la proximidad de viviendas y el riesgo ambiental derivado de la quema de residuos incrementan la gravedad de la situación.

El episodio reaviva el debate sobre la existencia de basurales ilegales en la región y los riesgos que representan para la salud pública y el entorno natural.