Viento zonda y nube de sal afectan la visibilidad en rutas de Córdoba

Desde la madrugada de hoy, ráfagas regulares del sector norte/noroeste afectan a las sierras cordobesas, generando disminución de la visibilidad por polvo en suspensión y, en algunos sectores, presencia de nube de sal.

El fenómeno, identificado como efecto zonda, se registra con mayor intensidad en áreas serranas y podría extenderse durante la jornada. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular, especialmente en rutas y caminos de montaña.