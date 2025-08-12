Volcó un automóvil en las Altas Cumbres
Altas Cumbres. Un automovilista de 59 años que viajaba acompañado de su esposa, ambos de la localidad de Los Pozos, perdió el control del rodado y terminó volcando en las Altas Cumbres.
El hecho se produjo cerca de las 16,40 hs de ayer sobre la Ruta Provincial Nº E 34, altura Km 19, donde por causas que se desconocen el conductor de un Peugeot 406, perdió el control del mismo cuando circulaba en sentido Córdoba – Mina Clavero y se dio vuelta.
Producto del siniestro, la mujer resultó con lesiones de carácter leves, siendo asistida por personal de emergencia 107 y trasladada hasta el Hospital de Mina Clavero.