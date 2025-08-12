Sierras de Córdoba
Volcó un automóvil en las Altas Cumbres, una mujer herida
Un automovilista de 59 años que viajaba acompañado de su esposa, ambos de la localidad de Los Pozos, perdió el control del rodado y terminó volcando en las Altas Cumbres.
El hecho se produjo cerca de las 16,40 hs de ayer sobre la Ruta Provincial Nº E 34, altura Km 19, donde por causas que se desconocen el conductor de un Peugeot 406, perdió el control del mismo cuando circulaba en sentido Córdoba – Mina Clavero y se dio vuelta.
A causa del siniestro, la mujer resultó con lesiones de carácter leves, fue asistida por personal de emergencia y trasladada hasta el Hospital de Mina Clavero.