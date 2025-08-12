Voraz incendio en exclusivo barrio privado de La Calera

Personal de la Dirección de Bomberos de Córdoba junto a bomberos voluntarios trabaja este martes en la extinción de un incendio desatado en una vivienda ubicada en el country Los Carolinos, en la localidad de La Calera.

uD83DuDD25uD83DuDE92 Impactante incendio en La Calera

Bomberos combaten un feroz fuego en una vivienda del country Los Carolinos.

Se trabaja para evitar la propagación a casas vecinas.#LaCalera #Incendio #Bomberos #Córdoba pic.twitter.com/pPhtPLwprn — EL DIARIO (@diariocarlospaz) August 12, 2025

El foco ígneo generó la rápida intervención de las dotaciones, que se encuentran enfriando la zona y controlando el avance del fuego para evitar que alcance construcciones lindantes.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas, aunque las pérdidas materiales serían de consideración. El operativo de seguridad incluye el corte preventivo de calles internas y el despliegue de recursos hídricos para abastecer a las autobombas.