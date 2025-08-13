Absolvieron al joven que mató a balazos a su padre en Río Cuarto

El joven que mató a balazos a su padre durante un violento enfrentamiento en la ciudad de Río Cuarto, Cristian Ezequiel Jesús Guzmán, fue absuelto este miércoles 13 de agosto por la Cámara del Crimen Nº2, luego que el jurado popular considerara que había actuado en «legítima defensa».

El hecho ocurrió el 27 de julio del 2024 en medio de una noche que incluyó una violenta discusión, amenazas y el consumo de estupefacientes en una vivienda del barrio Brasca.

El acusado, de 25 años de edad, estaba imputado por el presunto delito de homicidio calificado por el vínculo por la muerte de su padre, Luis Rodolfo Guzmán (62).

Según pudo conocerse durante el juicio, el joven habría disparado a los pies de su padre sin herirlo y minutos después, éste salió a buscarlo con una carabina calibre 22 y amenazó con matarlo. Fue entonces que se produjo un intercambio de disparos y el hombre mayor murió por un impacto de bala en el pecho que le provocó un shock hipovolémico.