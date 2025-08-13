Alerta sanitaria: ya son 97 las muertes por fentanilo contaminado en Argentina

Las muertes por fentanilo contaminado en Argentina ya alcanzan las 97 personas, según confirmó la Justicia, y hay preocupación de que la cifra continúe en aumento a medida que avanza la investigación. El domingo último, se había informado que los fallecidos eran 76.

En las últimas horas, surgieron diferentes números debido a que algunos casos aún no habían sido oficialmente vinculados al consumo del fentanilo contaminado. Entre los nuevos decesos se encuentran tres pacientes del Hospital Interdistrital Evita de Formosa, uno de la Clínica Vélez Sarsfield en Córdoba, siete del Instituto del Diagnóstico en Santa Fe y nueve del Hospital Regional Español en Bahía Blanca. En este último caso, los investigadores aclararon que la documentación requiere revisión, ya que aún no se confirmó si la bacteria hallada coincide con la de los demás casos.

La causa judicial se desarrolla en medio de reclamos de familiares de víctimas, quienes cuestionan la lentitud de la investigación sobre los laboratorios HLB y Ramallo.

Por otra parte, el martes se informó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en el país. Se trata de más de 100.000 unidades adulteradas con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, las cuales no fueron aplicadas a ningún paciente. Con esto, ningún hospital contaría actualmente con el opioide contaminado.