Allanamientos en Pilar terminan con detención de dos jóvenes y secuestro de armas

En la localidad de Pilar, efectivos de la Policía de Córdoba realizaron allanamientos que derivaron en la detención de dos adolescentes de 17 años, señalados como autores de robos cometidos con armas en la vía pública.

Durante los operativos, se incautaron teléfonos celulares, una cuchilla, un rifle de aire comprimido, una réplica de arma de fuego y otros elementos relacionados con la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.