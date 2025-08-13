Allanamientos: Los detuvieron por vender drogas en Villa Carlos Paz

Una mujer y dos hombres fueron detenidos durante dos allanamientos que llevó adelante la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se encuentran acusados de haber conformado una banda que vendía drogas al menudeo en la zona oeste y estaría vinculados a un hecho ocurrido en abril del 2025, cuando se logró el secuestro de más de 250 dosis de marihuana, plantas y ramas secas de cannabis sativa.

Uno de los sospechosos intentó resistirse a la detención y provocó destrozos en un patrullero.

Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle La Habana al 800, en el barrio La Quinta, donde se detuvo a una mujer de 27 años y se incautaron elementos de interés para la causa. Asimismo, se realizó otro allanamiento en la calle Cerro de la Gloria de barrio Colinas, donde fue aprehendido el presunto cabecilla del grupo y un acompañante.

Al momento del control, éste último se resistió y provocó daños en un patrullero.

En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, quien ordenó el traslado de los detenidos y el envío de las pruebas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.