Cayó una banda que asaltaba a choferes de aplicaciones de viajes

Una banda que asaltaba a choferes de aplicaciones de viaje fue desmantelada durante las últimas horas en la ciudad de Córdoba. Se hicieron más de cuarenta allanamientos en los barrios Juan Pablo II, Villa El Libertador, Parque Liceo 3ª Sección y otras zonas cercanas, hubo tres nuevos detenidos y se suman a los otros diez que habían sido aprehendidos previamente.

Se llevó adelante una investigación y se pudo identificar el accionar del grupo, que atacaba a conductores de Uber y Didi.

En la mayoría de los casos, las víctimas eran conductores de motos que eran asaltados en la plaza de barrio Juan Pablo II.

En la causa, tomó intervención el fiscal Raúl Garzón y no se descartan nuevas detenciones.

Sobre el modus operandi que utilizaban, se estableció que convocaban a los conductores y luego los abordaban de forma violenta para sustraerlas sus pertenencias, objetos de valor y el rodado en el que se trasladaban.