Chapista usó el auto de una clienta para salir de fiesta y lo destrozó contra un árbol

En La Cocha, una mujer denunció que el chapista al que había entregado su Chevrolet Prisma para reparar terminó usándolo sin autorización, y que el vehículo sufrió daños totales luego de un choque contra un árbol en San Juan.

Según relató la damnificada, el martes pasado su hermana llevó el auto a un taller de chapa y pintura para arreglar daños menores provocados por un choque mientras estaba estacionado. La familia aportó repuestos y pagó cerca de 400 mil pesos por los trabajos.

Sin embargo, el domingo a las 7 de la mañana, la pareja de la hermana recibió un llamado del comisario Molina informando que el Prisma se había cruzado de carril y colisionado contra un árbol, siendo trasladado al depósito policial.

La denunciante acusa al chapista de haber salido de un boliche con el vehículo y dirigirse hacia Catamarca cuando ocurrió el siniestro. “No era solo un fierro, era mi medio de vida. Hoy me dejó sin nada. Espero que la Justicia haga que pague”, expresó en redes sociales.

La familia reclama una compensación equivalente al valor del auto, estimado en 17 millones de pesos, o la entrega de otro en idénticas condiciones. La causa está en manos de la policía y la Justicia, que investigarán las responsabilidades y eventuales sanciones, según informó el medio Contexto.