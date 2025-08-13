Detuvieron a un policía acusado de abusar de un menor en Córdoba

Córdoba. En las últimas horas, un policía de Córdoba fue señalado por un presunto abuso cometido contra un menor de edad. El hecho habría ocurrido en la tarde del lunes en una casilla de seguridad a la vera del río Suquía, a la altura de barrio Yapeyú.

Ante la propagación de la noticia entre los vecinos del sector, un grupo decidió reunirse en la casilla de vigilancia. Al no encontrar al policía acusado, atacaron la edificación: destrozaron la puerta principal y los ventanales, como así también el mobiliario interior. En el lugar, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional.

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual lleva adelante una investigación que tiene como sospechoso a un policía. Se trata de un cabo retirado desde 2008, quien fue detenido este martes tras ser señalado como presunto responsable del ataque. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. (Vía País)

