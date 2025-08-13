Dos adolescentes detenidos en Marcos Juárez tras pelea con cuchillos

En Marcos Juárez, dos adolescentes de 14 y 15 años fueron detenidos luego de una riña en la que se secuestraron tres armas blancas. En otro procedimiento, realizado en Río Cuarto, la Policía incautó dos armas de fuego.

Los hechos ocurrieron en el sur provincial y derivaron en la intervención de efectivos que, en el caso de Marcos Juárez, aprehendieron a los menores involucrados y confiscaron cuchillos utilizados durante la pelea. En Río Cuarto, los uniformados procedieron al secuestro de dos armas de fuego en el marco de un operativo de prevención.