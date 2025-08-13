Dos hombres robaron más de cincuenta metros de cableado eléctrico

Dos hombres fueron detenidos ayer a la tarde en el Barrio Norte 2 de la ciudad de Córdoba, luego de haber robado más de cincuenta metros de cable de tendido eléctrico.

Se les secuestró un cuchillo tipo tramontina junto a un rollo de cables de aproximadamente 50 metros.

Según informaron desde la fuerza policial, poco antes, habían sustraído el tendido eléctrico en la zona de Pedro Vittori y Calle Pública. Los aprehendidos y lo incautado fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.