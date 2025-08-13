El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión

El proceso judicial iniciado por la actriz Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, llegó a su fin luego de más de cinco años. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Contardi a 19 años de prisión por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado. Además, se ordenó su inmediata detención, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

La denuncia presentada por Prandi derivó en una causa por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. El fiscal había solicitado 20 años de prisión, mientras que la querella pidió 50 años. Contardi negó todos los cargos y su defensa había solicitado la finalización del proceso.

En su testimonio, Prandi relató que los ataques comenzaron en 2015, poco después del nacimiento de su hijo Rocco. Declaró que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y privada de sus recursos económicos. En el juicio, afirmó: “No fui violada una vez, sino infinidad de veces”.

Contardi, en tanto, sostuvo su inocencia y afirmó que siempre existió consentimiento en la relación. “Nunca abusé de ella sin su consentimiento. Durante todo este proceso fuimos amedrentados por Prandi a través de los medios de comunicación”, expresó.

El fiscal Christian Fabio destacó como agravantes la duración de los abusos en el tiempo y el daño psicofísico que persiste, afectando también a los hijos de la pareja. Además, mencionó que Contardi se negó a realizar una pericia psicológica. Por su parte, la querella coincidió con los argumentos del Ministerio Público y reclamó una pena ejemplar por la magnitud del daño y la perversidad del imputado.