Elevaron a juicio otra causa contra policías por robo de motos del depósito judicial

El juez de Control en lo Penal Económico, Gustavo Hidalgo, resolvió elevar a juicio la causa que involucra al comisario Víctor Daniel Cabral, el subcomisario Julio Jorge Benítez, el cabo José María Ramacciotti, la cabo Belén Villagra y el agente Carlos Ariel Contreras.

Los delitos imputados incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento calificado y hurto agravado por ser miembros de las fuerzas de seguridad.

Todos se desempeñaban en el Depósito Judicial N.° 2 de Potrero del Estado, donde, entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, se sustrajeron 33 motocicletas, partes de un automóvil y una bicicleta, esta última encontrada en la vivienda de la cabo Villagra.

Según el fallo, el robo no hubiera sido posible si los jefes Cabral y Benítez hubieran cumplido con su deber de custodia. El magistrado remarcó la ausencia de medidas de control y la precariedad de las condiciones de seguridad en el predio, señalando “la evidente falta de cuidado y protección” sobre los rodados allí depositados.

La investigación determinó además que en marzo de 2020, el cabo Ramacciotti se habría llevado una moto del depósito utilizando un vehículo tipo “plancha” destinado al transporte de motovehículos. En tanto, el agente Contreras está acusado de permitir la sustracción al no cumplir con la función de controlar el portón de ingreso y egreso del predio.