Emotivo: madre dio a luz en su hogar con ayuda policial

En barrio Aeronáutico, una mujer fue asistida por efectivos de la Policía de Córdoba tras dar a luz a una bebé en su vivienda. El hecho ocurrió luego de un llamado al 911, a partir del cual operadores brindaron contención telefónica hasta que arribaron al lugar la oficial principal Priscila Ojeda y el sargento Emanuel López.

Ambos colaboraron en el nacimiento y permanecieron junto a la madre y la recién nacida hasta la llegada de un servicio de emergencias. Posteriormente, fueron trasladadas a la Maternidad Provincial, donde se constató que ambas se encuentran en buen estado de salud.