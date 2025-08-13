Gendarmería halla 44 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de maíz

Ayer, efectivos de la Sección “Monte Quemado” del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” controlaron un camión con acoplado que transportaba maíz desde Aguaray (Salta) hacia Santa Fe. El procedimiento se realizó en el kilómetro 471 de la Ruta Nacional 16, a la altura del paraje Urutaú.

El can detector de narcóticos “Jasy” marcó la presencia de estupefacientes, lo que llevó a los gendarmes a revisar la carga en detalle. Entre los granos hallaron dos cajas de cartón con 43 paquetes rectangulares envueltos en cinta, que totalizaron 44 kilos 645 gramos de cocaína.

Durante la inspección también se encontró en la cabina del conductor una carabina calibre 22 con 30 municiones.

El Juzgado Federal Nº 2 ordenó la detención del conductor, además del secuestro del camión, la carga, la droga, el arma y las municiones.