Impactante persecución en Córdoba capital termina con choque y detenidos

Ayer por la tarde, personal del Comando de Acción Preventiva intentó controlar un Fiat Palio en la intersección de avenida Armada Argentina y avenida Renault, en barrio Santa Isabel 1ª sección. Al advertir la presencia policial, los ocupantes aceleraron, iniciando una fuga a gran velocidad por distintas calles de la ciudad.

uD83DuDE94uD83DuDCA5 Impactante persecución en Córdoba capital: dos hombres huyeron de un control, chocaron con otro vehículo y continuaron a pie. Fueron detenidos en B° Ampliación Jardín Hipódromo. Secuestraron un Fiat Palio con pedido judicial y otros elementos. pic.twitter.com/a5BYxxQOxP — EL DIARIO (@diariocarlospaz) August 13, 2025

En el trayecto, el automóvil —que registraba pedido judicial— chocó con otro automóvil, pero los sospechosos continuaron la huida a pie. Incluso, treparon a una vivienda del sector para intentar evadir a los efectivos.

Finalmente, en barrio Ampliación Jardín Hipódromo, ambos fueron alcanzados y reducidos. Durante el operativo se secuestró el vehículo, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa. Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.