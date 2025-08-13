Impactante persecución en Córdoba capital termina con choque y detenidos

Persecución a contrarreloj en Córdoba capital
Impactante persecución en Córdoba capital termina con choque y detenidosDos hombres fueron capturados tras una persecución que comenzó en barrio Santa Isabel y finalizó en Ampliación Jardín Hipódromo, luego de chocar con otro vehículo y huir a pie.
Ayer por la tarde, personal del Comando de Acción Preventiva intentó controlar un Fiat Palio en la intersección de avenida Armada Argentina y avenida Renault, en barrio Santa Isabel 1ª sección. Al advertir la presencia policial, los ocupantes aceleraron, iniciando una fuga a gran velocidad por distintas calles de la ciudad.
En el trayecto, el automóvil —que registraba pedido judicial— chocó con otro automóvil, pero los sospechosos continuaron la huida a pie. Incluso, treparon a una vivienda del sector para intentar evadir a los efectivos.
Finalmente, en barrio Ampliación Jardín Hipódromo, ambos fueron alcanzados y reducidos. Durante el operativo se secuestró el vehículo, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa. Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.