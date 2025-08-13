Incendio en Chacra la Merced quema siete hectáreas y obliga a cortar ruta

Un foco de incendio se registró esta tarde en la zona de Villa Chacra la Merced, a la altura de la Ruta Provincial 201, en Malvinas Argentinas.

El siniestro, cuyas causas aún se investigan, afectó unas siete hectáreas.

En el lugar trabajaron dotaciones de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba y bomberos voluntarios de Malvinas Argentinas, quienes contuvieron las llamas. De manera preventiva, se interrumpió el tránsito sobre la Ruta Provincial 201 hasta que la situación estuvo controlada. Finalmente, el fuego fue extinguido en su totalidad.