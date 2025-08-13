Investigan si una mujer murió por el fentanilo contaminado en Córdoba

La justicia abrió una investigación para esclarecer la muerte de una mujer de 78 años ocurrida durante el pasado mes de julio en el Hospital de Clínicas de Córdoba, que se presume podría haber sido provocada por el lote adulterado de fentanilo. La víctima tenía 78 años y había sido sometida a una cirugía cardíaca.

La familia de la paciente presentó una denuncia y se busca determinar si se le suministró una de las ampollas contaminadas.

El penalista Carlos Nayi informó que la mujer había superado exitosamente la cirugía y que a las horas, debió ser intervenida nuevamente por una supuesta fuga arterial. Desde ese momento, su estado de volvió crítico y tuvieron que suministrarle medicación y conectarla a una respirador. Tras haber permanecido internada por varios días en terapia intensiva, finalmente, se constató su deceso el pasado 10 de julio a causa de una neumonía con insuficiencia respiratoria aguda.

La preocupación de los familiares de la difunta se encendió cuando descubrieron que en el historial clínico figuraba la aplicación de ampollas de fentanilo suministradas después de la alerta emitida por la ANMAT.

De confirmarse la sospecha, podría tratarse del primer caso fatal en la Provincia de Córdoba y se sumaría a los fallecimientos registrados en otros puntos del país. Según pudo conocerse, Nayi entabló una comunicación con el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, que lleva adelante la investigación nacional por el fentanilo contaminado.