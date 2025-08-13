Julieta Prandi tras la condena: «Hay un antes y después, puedo empezar a vivir»

Julieta Prandi rompió el silencio tras la condena por abuso sexual que recibió su ex pareja, el empresario Claudio Contardi, quien recibió una pena de 19 años de cárcel luego de haber sido denunciado por la actriz y conductora. «Hoy empiezo a vivir»; dijo la ex modelo, quien habló con los medios tras conocerse la sentencia de la justicia.

«Siento que la Justicia finalmente escuchó. Les agradezco a los medios, en nombre de todas las víctimas de violencia de género. No tiene que ser un infierno esto y someterse a infinidad de pericias. Espero que las condiciones cambien para las víctimas. >Siento que hoy empiezo a vivir. Hay un antes y después: puedo empezar a vivir, salir a la calle sin ver si me están siguiendo o si apareció alguien a buscar a mis hijos»; reflexionó Prandi.

«Agradezco al equipo del abogado Fernando Burlando que me acompañó estos cinco años. Fue un gran desgaste emocional. A Emanuel (Ortega), que es mi compañero de vida, mi sostén, además de mis hijos. Hoy cumplimos cinco años de relación. Hoy es un premio a la relación, para él fue muy duro acompañarme. Me vio sufrir muchísimo»; reconoció.

«Es un día de celebración, de nacimiento. Estoy muy agradecida»; completó.