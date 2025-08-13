Profanaron tumbas de un cementerio y colgaron un cráneo en una cruz

Los habitantes de Concepción de las Sierra, un pequeño poblado ubicado en la Provincia de Misiones, no logran salir de su asombro por un brutal hecho ocurrido esta semana: profanaron tumbas y colgaron un cráneo en una cruz del cementerio local. Los vecinos reclamaron seguridad y el intendente reconoció que los ataques vandálicos en el predio se han vuelto recurrentes.

Los restos fueron sacados de las tumbas y una calavera apareció en la reja del cementerio.

Los hechos vienen sucediéndose desde hace algún tiempo y se presume que los intrusos atacan en horas de la noche y provienen de un barrio populoso ubicado en las inmediaciones del campo santo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y el intendente reclamó el envío de fondos para encarar un nuevo cerramiento del predio, colocar cámaras de vigilancia y colocar personal de seguridad.