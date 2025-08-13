Son juzgados por cazar y comerse uno de los últimos yaguaretés de Formosa

Un histórico juicio contra cuatro cazadores furtivos se lleva adelante en la ciudad de Formosa. Se encuentran acusados de haberle dado muerte y carnear a uno de los últimos ejemplares de yaguareté que había en la provincia del noreste argentino, en un hecho ocurrido en julio del año pasado en la localidad de Estanislao del Campo.

Se trata de un proceso inédito en la Argentina y dio inicio en el Juzgado Federal N° 1 de Formosa .

Los acusados son Máximo Cisneros (61), Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30), quienes se encontraban abocados a la búsqueda de una vaca perdida cuando dieron con el yaguareté que la había atacado.

En su defensa, los acusados sostuvieron que dispararon «por miedo», aunque lo cierto es que luego lo despellejaron y comieron parte de la carne del animal. Incluso, se fotografiaron con el ejemplar y publicaron las imágenes en redes sociales.

En la causa, intervienen varias organizaciones ambientalistas como querellantes y trascendió que el yaguareté había sido registrado ese mismo año por cámaras trampa en dos ocasiones: el 27 de febrero y en abril del 2024.