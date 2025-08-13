Un auto quedó destruido por el fuego y se quemó pastizal en Oncativo

Esta madrugada, a las 01:41, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oncativo recibió un llamado de emergencia alertando sobre un incendio vehicular en la ruta provincial S-353. Al llegar, se constató que en el lugar ya intervenían bomberos de Colazo.

Por causas que se investigan, el fuego afectaba por completo al vehículo y se había propagado a pastizales de la banquina. El automóvil era conducido por un hombre mayor de edad, quien recibió un control de salud en el sitio y no requirió traslado.

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía de Córdoba y la Patrulla Rural, además de las dotaciones de bomberos de ambas localidades.