Un profesor de educación física fue condenado por abusar de una alumna

La justicia de Villa María condenó a trece años de prisión a un profesor de Educación Física por abusar a una alumna en la localidad cordobesa de Las Perdices. Los hechos se remontan al 2008, ocurrieron en el baño de un colegio y trascendió que la víctima tenía entre siete y otro años de edad.

El acusado fue hallado culpable del delito de abuso sexual simple reiterado, abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de educador y corrupción de menores.

Es importante destacar que el juicio se celebró a puertas cerradas y el acusado no quiso declarar.

Durante la investigación, se lograron recabar importantes elementos probatorios.