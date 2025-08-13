Una conductora avanzó sobre una rampa elevada y su auto cayó al vacío

Buenos Aires. En las últimas horas, se viralizó en redes sociales el video de un insólito accidente que se desarrolló en un edificio de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, donde una mujer avanzó dentro del estacionamiento de dos niveles sin percatarse de que la rampa que une ambos pisos se encontraba elevada, por lo que su auto cayó de punta al vacío.

La imagen es contundente. Eran, según el reloj de la cámara de seguridad que inmortalizó el peligroso momento, las 9.17 de la mañana del pasado viernes. Al mismo tiempo en que una joven pareja ingresaba al edificio y saludaba a dos mujeres que se encontraban en el hall, se observa, a la derecha de la pantalla, cómo un auto gris oscuro gira hacia su derecha y encara con plena confianza una rampa.



Había un importante detalle que no tuvo en cuenta la conductora: esa rampa estaba levantada, por lo que del otro lado estaban el vacío y una caída libre hacia la planta inferior.

El auto avanzó y cuando las ruedas delanteras quedaron en el aire, rebotó dos veces sobre la rampa. Luego, cayó de punta a la planta baja, ante la horrorizada mirada de quienes se encontraban en la entrada del edificio.

A pesar del accidente, la rampa comenzó a bajar. La conductora, que no había esperado a que terminara de bajar para avanzar, tampoco aguardó para abrir la puerta del vehículo y asomar la cabeza, mientras una vecina se acercaba para ofrecerle ayuda.

Allí se cortó la grabación, al menos la parte que se difundió en redes sociales.