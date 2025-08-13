Una policía ayudó a que una mujer diera a luz a su beba

Una oficial de la Policía de Córdoba asistió a una mujer en el nacimiento de su beba, en un hecho ocurrido esta mañana en la ciudade de Córdoba. Tras haber recibido un llamado a la línea de emergencias 911, un patrullero arribó a un domicilio de la calle 6 del Barrio Aeronáutico y colaboró con la familia.

En el lugar, se detectó que había una mujer en trabajo de parto y se le brindó asistencia y contención.

La agente Priscila Ojeda tomó los recaudos necesarios y ante la premura del caso, ayudó en el nacimiento de una bebé.

Posteriormente, un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y trasladó a la pequeña junto a su madre hasta la Maternidad Provincial, encontrándose ambas en buen estado de salud.