Choque en el centro de Carlos Paz dejó a una pareja en moto accidentada

Durante la tarde de este miércoles, un choque entre un auto y una motocicleta interrumpió el tránsito en la intersección de 9 de Julio y Bernardo Delia, en pleno centro de Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 48 años circulaba en un Volkswagen Suran cuando fue impactado por una motocicleta Zanella RX 150 cc, conducida por un hombre de 49 años que viajaba acompañado de una mujer de 48.

El servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar y realizó un control clínico a los tres involucrados, determinando que ninguno presentaba lesiones que ameritaran traslado al hospital.

La colisión, aunque catalogada como accidente de tránsito simple, generó la atención de transeúntes y automovilistas debido a la ubicación céntrica y la presencia de una pareja accidentada en la moto.