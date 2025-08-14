Operativo en Ciudad de Mi Esperanza

Cinco detenidos en Córdoba por un robo en Piquillín

Cinco personas fueron aprehendidas por su presunta participación en un robo ocurrido meses atrás en Piquillín.
jueves, 14 de agosto de 2025 · 18:38

En el marco de una investigación por un robo registrado meses atrás en una vivienda de Piquillín, la Policía de Córdoba realizó varios allanamientos en barrio Ciudad de Mi Esperanza.

Como resultado, cinco personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el hecho. Las autoridades indicaron que en etapas anteriores del operativo ya se había concretado la detención de otra persona ligada a la misma causa.

