El exmarido de Julieta Prandi pidió la prisión domiciliaria

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate - Campana condenaron este miércoles a Claudio Contardi a 19 años de cárcel por el abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, pero su nuevo abogado, Fernando Sicilia, intentará que el juzgado de segunda instancia le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por sus "circunstancias personales".

Apenas 24 horas después de entrar esposado a la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, la nueva defensa del empresario de 57 años puso en marcha el proceso legal para pedir que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo a través de una tobillera electrónica.

"Estamos esperando que la Cámara resuelva, y que nos dé la audiencia prevista", señaló Sicilia en declaraciones televisivas. El pedido fue formulado por Sicilia ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate - Campana con la explicación de que su condena a prisión "inserta en una grave vulnerabilidad a su grupo familiar".

Pero ese "grupo familiar" no incluye a los dos hijos que Contardi tuvo con Julieta Prandi, sino a la hija de apenas dos meses -nacida el 19 de junio pasado- que comparte con su actual pareja.

Los motivos por los que Contardi pidió la prisión domiciliaria

"No solo que Contardi se mantuvo a derecho y estuvo los cinco años que duró el proceso, sino que además a él no lo tuvieron que ir a buscar a la casa, a él lo llevaron esposado del tribunal. Fue, se presentó, nunca se quiso profugar y, además, tiene circunstancias personales como la hija y la salud de la mujer que atender", señaló Sicilia en referencia a los motivos por los que el encierro es excesivo.

Antes el abogado había expresado en un escrito que "no solo con la detención en un establecimiento penitenciario se agrava ilegítimamente la detención de mi representado, sino que también inserta en una grave vulnerabilidad a su grupo familiar".

Sicilia también le explicó a la Cámara que la pareja de Contardi "está pasando por una fuerte depresión y no puede sostener a su hija, que es una recién nacida que ha estado internada por su complejo estado de salud y que requiere cuidado constante de sus padres".

"Al no estar el señor Contardi en la casa, su pareja debe luchar contra su cuadro de depresión y la recién nacida", explicó el abogado, porque lo que pidió a los jueces que "en este caso también utilicen la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes", para favorecer a la nena y su madre.

Pero, ¿qué hay de la seguridad de Julieta Prandi y sus dos hijos? Sicilia argumentó que "la tobillera electrónica tiene un sistema por el cual el Servicio Penitenciario le da aviso a la comisaria", en caso de que el empresario se moviera de su casa. "En segundo lugar (Contardi) estaría en un barrio cerrado y en tercer lugar, en el último tiempo no tuvo ningún tipo de contacto con la denunciante", aclaró el abogado.