El padre de Brenda Torres reveló que él encontró los últimos restos

El padre de Brenda Torres, la joven que fue asesinada y descuartizada en la zona norte de Córdoba, cuestionó el despliegue policial, reclamó justicia y dijo que él mismo encontró los últimos restos. El hombre se mostró quebrado por el momento que están viviendo y reveló que se cometieron «errores» durante el rastrillaje para dar con el cadáver desmembrado.

En ese sentido, dio a conocer que el fin de semana pasado se encontraba cortando leña en un descampado y dio con las vísceras.

Según dijo en declaraciones televisivas, se topó con un tarro de pintura que llamó su atención y contó: «Lo destapé para ver qué tenía porque pensé que podía tener pintura. Vi bolsas de basura con dos nudos. Busqué un palo, corté la bolsa y lo primero que vi fueron intestinos, tripas… Después apareció el corazón de mi hija».

Entre lágrimas, Roque Torres creyó que podía tratarse de los restos de un animal, los apartó y se alejó sin haber reportado el hallazgo a la Policía. Esas mismas bolsas, que quedaron al descubierto cerca de la ruta, fueron encontradas algunas horas más tarde por una patrulla y se confirmó que se trataba de restos humanos.

En diálogo con El Doce, la abogada de la familia, Daniela Morales Leanza, volvió a cuestionar la falta de eficacia del operativo y soltó: «En ese lugar estábamos pidiendo rastrillajes desde hace varios días. Salvo en la casa allanada, todos los restos fueron encontrados por ciudadanos comunes, y en este caso, por el propio padre de la víctima».