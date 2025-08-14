El padre de Brenda Torres reveló que él encontró los últimos restos

El caso que conmociona a Córdoba
El padre de Brenda Torres reveló que él encontró los últimos restosLa abogada de la familia renovó sus críticas hacia el operativo policial que se hizo en la zona norte.
El padre de Brenda Torres, la joven que fue asesinada y descuartizada en la zona norte de Córdoba, cuestionó el despliegue policial, reclamó justicia y dijo que él mismo encontró los últimos restos. El hombre se mostró quebrado por el momento que están viviendo y reveló que se cometieron «errores» durante el rastrillaje para dar con el cadáver desmembrado.
En ese sentido, dio a conocer que el fin de semana pasado se encontraba cortando leña en un descampado y dio con las vísceras.
Según dijo en declaraciones televisivas, se topó con un tarro de pintura que llamó su atención y contó: «Lo destapé para ver qué tenía porque pensé que podía tener pintura. Vi bolsas de basura con dos nudos. Busqué un palo, corté la bolsa y lo primero que vi fueron intestinos, tripas… Después apareció el corazón de mi hija».
Entre lágrimas, Roque Torres creyó que podía tratarse de los restos de un animal, los apartó y se alejó sin haber reportado el hallazgo a la Policía. Esas mismas bolsas, que quedaron al descubierto cerca de la ruta, fueron encontradas algunas horas más tarde por una patrulla y se confirmó que se trataba de restos humanos.
En diálogo con El Doce, la abogada de la familia, Daniela Morales Leanza, volvió a cuestionar la falta de eficacia del operativo y soltó: «En ese lugar estábamos pidiendo rastrillajes desde hace varios días. Salvo en la casa allanada, todos los restos fueron encontrados por ciudadanos comunes, y en este caso, por el propio padre de la víctima».