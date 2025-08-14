Golpe al narcotráfico en Córdoba: seis detenidos y más de $4 millones incautados

Tras cuatro meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató una banda narco de carácter familiar compuesta por seis personas en la ciudad de Córdoba. El operativo, coordinado por el Ministerio Público Fiscal, incluyó nueve allanamientos simultáneos en distintos barrios: Villa La Tela (4), Residencial San Roque (2), Las Flores (1), Rosedal (1) y Villa Adela (1).

En los procedimientos se detuvo a tres hombres y tres mujeres, todos mayores de edad. Entre ellos, se encontraban el principal investigado, su padre, su madre y su pareja, mientras que las dos personas restantes colaboraban en la comercialización de estupefacientes.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron 328 dosis de marihuana, 18 de cocaína, cinco plantas de cannabis sativa, tres revólveres, dos pistolas, $4.013.600 en efectivo, dos balanzas digitales y otros elementos vinculados al fraccionamiento y venta de drogas.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispuso el traslado de los seis detenidos a sede judicial e imputó a todos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.