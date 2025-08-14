Huyó de un control en Córdoba y terminó detenido: era buscado por la Justicia

En barrio Villa La Favela, personal policial realizó un operativo con apoyo de las cámaras del 911 que permitió interceptar a un hombre con antecedentes penales. El detenido, junto a otros dos involucrados, había evadido un control preventivo en el sector.

En el procedimiento se secuestró el automóvil en el que circulaban, que tenía pedido judicial y estaba vinculado a varios hechos delictivos. También se incautaron un teléfono celular, seis chapas patentes, billeteras, dinero en pesos y en moneda extranjera, herramientas y documentación, entre otros elementos.