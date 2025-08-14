Identificaron el cadáver hallado en un placard en Córdoba

El Instituto de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba confirmó que los restos humanos hallados en un placar de un departamento céntrico corresponden a Milagros Micaela Bastos, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde agosto del año pasado. La identificación se logró mediante un análisis de ADN solicitado por la fiscal Silvana Fernández, quien llevaba adelante la investigación por su paradero.

Milagros vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad en la zona del Bajo Pueyrredón y padecía adicciones. Su familia había denunciado su desaparición en varias oportunidades, entre noviembre y diciembre de 2024, sin obtener resultados hasta ahora.

El macabro hallazgo se produjo en el departamento del ex policía Horacio Grasso, condenado en 2017 a 27 años de prisión por el asesinato de un niño y que actualmente cumplía prisión domiciliaria. Según fuentes judiciales, el cuerpo estaba oculto en el interior de un placar.

La causa por el hallazgo está en manos de la fiscalía de José Bringas, que analiza imputar a Grasso por femicidio. “Es muy posible que con esta información se termine por imputar al ex policía”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Este caso genera fuerte conmoción en Córdoba y abre interrogantes sobre los controles en el cumplimiento de la prisión domiciliaria para condenados por delitos graves.