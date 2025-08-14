Irá a juicio la mujer que mató a puñaladas a su padre en Almafuerte

Confesó el crimen y dijo que era abusada sexualmente
Irá a juicio la mujer que mató a puñaladas a su padre en AlmafuerteEl hecho ocurrió el 2 de enero del 2025 en una vivienda rural y la víctima tenía 63 años de edad.
La fiscal de Rìo Tercero, Paula Bruera, solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el crimen de un hombre de 63 años ocurrido hace siete meses en la localidad de Almafuerte. El hecho tiene como única sospechosa a la hija de la víctima y se podría haber enmarcado en un contexto de abusos y violencia familiar.
Jenifer Raymondo tiene 30 años y se encuentra imputada de «homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta».
La mujer confesó haberle dado muerte a su padre, Atilio Raymondo, durante una fuerte discusión registrada el pasado 2 de enero en una vivienda rural. El hombre fue asistido por otro de sus hijos y trasladado hacia el hospital municipal, donde finalmente falleció.
La agresora fue detenida y luego recuperó la libertad cuando se modificó la carátula, al conocerse una relevación que cambió el curso de la investigación. En su declaración, Jenifer reconoció que tomó un cuchillo y se lo clavó a su padre en el pecho y reveló que estaba cansada de sus ataques sexuales.
Las pericias psicológicas y psiquiátricas acreditaron un historial de violencia física y sexual desde su adolescencia y se presume que eso provocó un «estallido emocional» que derivó en el lamentable suceso.