Irá a juicio la mujer que mató a puñaladas a su padre en Almafuerte

La fiscal de Rìo Tercero, Paula Bruera, solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el crimen de un hombre de 63 años ocurrido hace siete meses en la localidad de Almafuerte. El hecho tiene como única sospechosa a la hija de la víctima y se podría haber enmarcado en un contexto de abusos y violencia familiar.

Jenifer Raymondo tiene 30 años y se encuentra imputada de «homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta».

La mujer confesó haberle dado muerte a su padre, Atilio Raymondo, durante una fuerte discusión registrada el pasado 2 de enero en una vivienda rural. El hombre fue asistido por otro de sus hijos y trasladado hacia el hospital municipal, donde finalmente falleció.

La agresora fue detenida y luego recuperó la libertad cuando se modificó la carátula, al conocerse una relevación que cambió el curso de la investigación. En su declaración, Jenifer reconoció que tomó un cuchillo y se lo clavó a su padre en el pecho y reveló que estaba cansada de sus ataques sexuales.

Las pericias psicológicas y psiquiátricas acreditaron un historial de violencia física y sexual desde su adolescencia y se presume que eso provocó un «estallido emocional» que derivó en el lamentable suceso.