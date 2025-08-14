Lo buscaban por desaparición y terminó detenido por un caso de abuso

San Alberto. Un hombre de 59 años fue detenido en las últimas horas en un barrio de la ciudad de Córdoba Capital, en el marco de una causa por abuso sexual.

La búsqueda se había iniciado el pasado 21 de julio, luego de que sus familiares denunciaran su desaparición y solicitaran el pedido de paradero. Desde ese momento, la Unidad Regional Departamental San Alberto desplegó un operativo que contó con la colaboración del DUAR, el ETAC y Bomberos Voluntarios.

Posteriormente, y a partir de las directivas emitidas por la Fiscalía de Villa Cura Brochero, la causa derivó hacia la detención del hombre, tras avances en la investigación vinculados a un hecho de posible abuso sexual.